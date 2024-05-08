Церковь, построенную при Петре I, восстановят в Вологодской области | 360°

Общество 08 мая 2024, 09:14 Церковь, построенную при Петре I, восстановят в Вологодской области

Читать 360 в

В Вологодской области реконструируют церковь Ильи Пророка, построенную еще при Петре I в 1696 году. Об этом сообщил портал «Государственные новости», ссылаясь на Telegram-канал главы региона Георгия Филимонова.

Специалисты уже установили временную кровлю, провели противоаварийные работы и отреставрировали композицию «Распятие Христа». По словам Филимонова, выделенные средства позволят провести полный комплекс реставрационных работ.

Реклама

В храме полностью сохранилось внутреннее убранство, в том числе 132 храмовых образа и иконостас из 128 икон.