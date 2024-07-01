Церемония закрытия фестиваля «RT.Док: Время наших героев» прошла в Москве

В ходе трехдневного II Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев» на площадке выставки-форума «Россия» показали 13 фильмов о военных медиках и бойцах, добровольцах фронта и тыла, а также военкорах, хроники боев и будни спасателей. Об этом сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

Гости фестиваля пообщались с героями и создателями документальных лент, после чего приняли участие в открытых дискуссиях.

Независимые документалисты Сергей Белоус и Максим Фадеев провели круглый стол на тему «Военная документалистика». Они рассказали, как снимать фильмы в условиях боевых действий, а также вспомнили о начале конфликта в республиках Донбасса в 2014 году.

«Для будущих поколений важно пронести образ нашего времени. Сохранить память о простых бойцах», — отметил Фадеев.

На торжественной церемонии закрытия в сопровождении Московского эстрадного оркестра под управлением Антона Семке выступили известные поэты: Игорь Караулов, Анастасия Орлова, Александр Антипов, София Юдина, Дмитрий Артис и Мария Ватутина.