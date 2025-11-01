Церемония вступления в народную дружину прошла в Богородском округе

В Богородском округе состоялась церемония вручения удостоверений новым членам народной дружины. Мероприятие, прошедшее в молодежном центре, позволило официально пополнить ряды добровольных помощников правоохранительных органов.

В торжественной обстановке новобранцы получили служебные удостоверения. Также ряд действующих дружинников были отмечены благодарственными письмами главы муниципального образования за свою активную работу.

На сегодняшний день численность народной дружины округа составляет 161 человек. Это работающие жители, которые в свое свободное время обеспечивают правопорядок на улицах и во время массовых мероприятий.

Все дружинники проходят специальную подготовку, включающую курсы тактической медицины, оказания первой помощи, а также регулярные спортивные сборы.

Заместитель начальника Управления региональной безопасности администрации Богородского округа Михаил Пичугин пожелал добровольцам спокойной службы, подчеркнув, что их работа особенно важна в преддверии многочисленных публичных событий.