Церемония вручения премии в области физкультуры и спорта прошла в Самарской области

Спортивные итоги года подвели в Самарской области. Ежегодная торжественная церемония награждения победителей губернаторской премии в сфере физической культуры и спорта состоялась в комплексе «МТЛ Арена», сообщил сайт sovainfo.ru .

Лучшие спортсмены, тренеры и спортивные коллективы региона получили заслуженные награды. Всего премия присуждалась в 15 категориях. Специальная конкурсная комиссия Министерства спорта рассмотрела представленные заявки и проанализировала достигнутые участниками результаты.

Награждение прошло в присутствии исполняющего обязанности вице-губернатора Дмитрия Яковлева, ветерана специальной военной операции Валерия Богатикова и легендарного футболиста клуба «Крылья Советов» Валерьяна Панфилова. Победителям вручили почетные дипломы и памятные статуэтки.