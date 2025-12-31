Церемония вручения наград «Знание.Премия» прошла в Самарской области

Торжественное мероприятие по вручению наград «Знание.Премия» состоялось в Общественной палате Самарской области. Об этом сообщил сайт sovainfo.ru .

Знание.Премия регионального уровня была создана в 2025 году с целью поощрения просветительской деятельности и выдающихся проектов на региональном уровне. Основным критерием отбора победителей стало активное участие в просвещении местного сообщества.

Так, победителем в номинации «Лучший просветитель Самарской области» стал заместитель директора по воспитательной работе школы № 121 городского округа Владислав Дерябин.