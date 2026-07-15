Церемония принесения мощей адмирала Ушакова прошла в Кронштадте
В преддверии Дня Военно-морского флота в Кронштадте состоялась торжественная церемония принесения мощей святого праведного воина Федора Ушакова в Морской Никольский собор. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
По традиции, предваряющей празднование Дня ВМФ, святыню доставили в главный военно-морской храм России.
В богослужении и молебне приняли участие заместитель главнокомандующего ВМФ России контр-адмирал Владислав Павлов, глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов, а также военнослужащие, жители и гости города-порта.