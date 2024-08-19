Церемония награждения участников фотоконкурса «Планета Москва» состоялась в столице

Торжественная церемония награждения победителей и призеров ежегодного конкурса городской фотографии «Планета Москва» состоялась в главном здании «Мосстройинформа». Работы были представлены в выставочном зале, передала «Вечерняя Москва».

В пяти номинациях приняли участие 224 человека. Лучших специалистов определило жюри. За понравившиеся снимки также можно было проголосовать в проекте «Активный гражданин».

Своими секретами профессиональной деятельности поделилась штатный фотограф «Вечерней Москвы» Наталья Шатохина. По ее словам, красивый кадр помогают создать практика и волшебство момента.