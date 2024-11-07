Цены на шиномонтаж в России за год подскочили почти на 20%

«Чек Индекс»: средний чек на услуги шиномонтажа вырос почти на 20% за год

Средний чек на услуги шиномонтажа в России в октябре 2024 года увеличился до 2,6 тысячи рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Чек Индекс».

В частности, в Москве шиномонтаж стал дороже на 21% за год (теперь он стоит около 3,1 тысячи рублей). В Санкт-Петербурге работы подорожали в среднем на 15%, до 2,9 тысячи рублей.

За сезонное хранение шин средний чек россиян вырос на 13% и составил три тысячи рублей. Автолюбители в 2024 году использовали эту услугу на 12% реже, чем в прошлом.

«В силу теплого и сухого начала осени многие автомобилисты, в основном в европейской части страны, не спешили менять авторезину. Более устойчивый и высокий интерес к замене шин зафиксировали лишь в конце октября. Вероятно, в ноябре произойдет отложенный спрос, с приходом снега и околонулевой температуры», — отметили аналитики «Чек Индекса».

Ранее автоэксперт Петр Шкуматов признал, что подготовка машины к зимнему периоду теперь сопровождается существенными тратами.