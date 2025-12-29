Цены на рыбу выросли в России перед новогодними праздниками

Baza: цены на рыбу в России выросли на 10–40% из-за проблем с уловом и доставкой

Снижение объемов улова и сбои с поставками подстегнули цены на рыбу в российских магазинах перед новогодними праздниками. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на представителя одной из компаний.

Собеседник пояснил, что также на рост цен повлияли подорожание топлива и рост тарифов электроэнергии, обеспечивающие заморозку и хранение.

По его словам, проблемы возникли даже у фирм, которые занимаются разведением рыб из-за подорожания кормов.

По подсчетам авторов материала, сильнее всего на прилавках магазинов подорожали скумбрия и лосось, килограмм которых теперь стоит до 600 и до 1250 рублей против 420 и 1000 рублей в прошлом году.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что жители страны потребляют недостаточно рыбы и морепродуктов. Глава государства отметил, что в среднем на одного россиянина сейчас приходится 24 килограмма рыбы в год и этот показатель необходимо повышать.