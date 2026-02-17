Цены на куриное филе шокировали россиян вслед за «элитными» огурцами

Цены на куриное мясо в России взлетели настолько, что уже шокируют россиян. Телеграм-каналы постят фото с ценниками, некоторые доходят почти до 700 рублей без скидки.

«Цены на курицу начали кошмарить россиян. За один килограмм филе грудки просят почти 700 рублей», — заявили авторы телеграм-канала «Новости Москвы».

Похожая ситуация на рынке происходит с огурцами. Овощ превратился чуть ли ни в деликатес. В некоторых российских регионах цена достигла тысячи рублей за килограмм.

По данным Росстата, в период с 3 по 9 февраля цены на огурцы выросли на 5,2%. Этот показатель стал максимальным среди всех позиций в категории плодоовощной продукции.

В Минсельхозе объяснили, что подорожание огурцов в зимний период — это традиционное явление. В это время года овощи поступают на полки из теплиц, а их содержание связано с высокими издержками.

Дополнительным фактором подорожания стали аномальные холода в январе, из-за которых выросли затраты на обогрев как теплиц, так и хранилищ для овощей.