Цены на ингредиенты оливье выросли в Краснодарском крае

«Краснодарские известия» изучили стоимость ингредиентов для классического оливье в Краснодарском крае и выяснили, что приготовить такой салат к новогоднему столу будет дороже, чем в среднем по России.

Аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» сообщил «КИ», что во второй половине ноября 2025 года набор продуктов для оливье на четырех человек в регионе стоит 608 рублей. Для сравнения, в прошлом году он обходился в 574 рубля. Таким образом, за год цены на ингредиенты выросли на 6%.

По России в целом расходы на салат составляют 573 рубля. Несмотря на рост, «индекс оливье» остался ниже уровня инфляции.

Больше всего подорожала свежая зелень — на 26%. Также выросли цены на майонез и маринованные огурцы — на 10%, на вареную колбасу — на 3%. Незначительно поднялась цена на морковь и зеленый горошек. При этом подешевели картофель — на 15%, яйца — на 6% и репчатый лук — на 9%. Эксперты связывают это с хорошим урожаем овощей.