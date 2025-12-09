Центробанк: разрыв в стоимости нового и вторичного жилья в ЦФО приблизился к 85%

Разрыв в цене между новым жильем и объектами вторичного рынка в Центральном федеральном округе достиг почти 85%. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на данные Центробанка.

Средняя цена квадратного метра в новостройках региона составила около 300 тысяч рублей, тогда как жилье на вторичном рынке продавалось по средней цене в 163 тысячи рублей за квадратный метр.

Рост разницы объясняется высоким уровнем льготных ипотечных программ, доля которых достигла отметки в 76% от общего объема выданных жилищных займов. Особенно активно развивается программа семейной ипотеки, объем выдачи которой увеличился до 329 миллиардов рублей (+21,5%), добавило ИА НСН.