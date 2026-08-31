Центробанк представил логотип цифрового рубля

Банк России представил официальный логотип цифрового рубля. Для него выбрали окружность кораллово-алого цвета с размещенным внутри символом рубля, сообщила пресс-служба регулятора.

Согласно описанию на сайте ЦБ, знак рубля смещен влево относительно центра окружности. Вертикальная линия буквы «Р» соединяется с окружностью и проходит на расстоянии одной трети ее диаметра.

Регулятор также установил специальное охранное поле вокруг логотипа. В этой зоне нельзя размещать текст, изображения и другие графические элементы, чтобы сохранить его читаемость.

Для рекламных и информационных материалов ЦБ разработал расширенную версию логотипа. Она объединяет графический знак с текстом «ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ БАНКА РОССИИ».

Основным цветом для логотипа и сопутствующих материалов ЦБ выбрал кораллово-алый оттенок. Его также будут использовать в оформлении информационных и рекламных материалов.

Ранее стало известно, что кошелек с цифровыми рублями можно будет пополнить через приложения банков.