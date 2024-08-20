Центральный штаб РСО: работа студентов на предприятиях предполагает ДМС и проживание

Студенческие строительные и производственные отряды планируют привлекать к работе на Дальнем Востоке. Уже есть положительный опыт на нескольких предприятиях, рассказал руководитель Центрального штаба российских студенческих отрядов (РСО) Дмитрий Парамонов в беседе с Общественной Службой Новостей .

Так, на пороховых заводах и в организациях оборонно-промышленного цикла молодым людям предлагают смешанный график.

«Ребята в четыре часа дня приезжают и до десяти часов вечера работают шестичасовую смену», — пояснил эксперт.

По его словам, работу координируют командиры линейных отрядов. Сама деятельность имеет официальный характер. В договоре прописаны проживание, питание, страховка ДМС и компенсация затрат на дорогу, отметил Парамонов.