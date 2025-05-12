Центральную Россию накрыли снегопады

Снегопады 12 мая прошли в Твери, Старице, Кашине, Торжке, Осташкове, а также в Московском регионе. Об этом в своем Telegram-канале заявил синоптик Евгений Тишковец.

«В 150 км к северу-северо-западу от Москвы — в Тверской области — утром шел снег», — написал он.

Специалисты также зафиксировали дождь с мокрым снегом в Шереметьеве. Синоптик предупредил, что 13 мая в Центральной России выпадет до 60% от месячной нормы осадков, а в столичном регионе — пятая часть от всего майского объема.

Он объяснил, что Москва окажется на орбите активного циклона. По этой причине в городе ожидается до 7-9 миллиметров осадков. Температура днем составит плюс 5 — плюс 8 градусов, а по области — плюс 4 — плюс девять градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Сибирского, Центрального, Южного, Уральского и Северо-Западного федеральных округов о предстоящих заморозках. Температура ночью может упасть до минус пяти градусов.