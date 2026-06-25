Центральное Агентство Миграции предложило учредить День возвращения соотечественников в Россию

Центральное Агентство Миграции направило обращение к президенту России Владимиру Путину с предложением учредить новую памятную дату — День возвращения соотечественников в Россию, который предлагается отмечать ежегодно 23 июня. Эта инициатива связана с заметным ростом числа людей, возвращающихся в страну после длительного проживания за границей. Об этом сообщил Daily Moscow .

По данным МВД России, с начала действия Государственной программы добровольного переселения соотечественников, в страну переехали более 1,2 миллиона человек. В 2025 году участниками программы стали около 26,7 тысячи человек и членов их семей. Это свидетельствует о растущем интересе к возвращению на родину.

Согласно информации агентства, доля репатриантов — людей, сознательно возвращающихся в Россию после многих лет жизни за границей, также увеличивается. Если в первом квартале 2025 года они составляли 18,7%участников программы, то за аналогичный период 2026 года этот показатель вырос до 38,8%. Это говорит о том, что все больше людей принимают решение о возвращении на родину.