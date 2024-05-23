Центр «Зарплаты.ру»: 52% студентов планируют подрабатывать летом

Более 52% российских студентов признались, что планируют устроиться на подработку этим летом. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты исследования центра «Зарплаты.ру».
Среди самых популярных профессий для подработки — курьеры, официанты, кассиры, продавцы, репетиторы, комплектовщики товаров. Большинство студентов решаются на дополнительную занятость летом, чтобы накопить деньги для подстраховки.
Отмечается, что большинство опрошенных в возрасте от 17 до 19 лет намерены заработать этим летом от 20 до 40 тысяч рублей.
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