Центр «Россия» примет международный проект «Открытый диалог» с 28 по 30 апреля

Международный проект «Открытый диалог» с участием экспертов мировых аналитических центров, корпораций институтов развития, науки и журналистики пройдет в национальном центре «Россия с 28 по 30 апреля.

Общей темой мероприятия организаторы заявили «Будущее мира: новая платформа глобального роста».

В рамках панельных дискуссий участники обсудят будущее технологий, окружающей среды, международных связей и многие другие вопросы.

К мероприятию присоединятся более 100 авторов лучших эссе из разных стран мира, которых отобрал организационный комитет.

Модераторами дискуссий выступят журналисты и телеведущие РБК Денис Горшков и Кирилл Токарев, радиоведущий Дмитрий Шуманский, депутат Госдумы и телеведущая Марина Ким, журналист телеканала «Москва 24» Дмитрий Щугорев, ведущая телеканала «Россия 24» Мария Кудрявцева.

В последний день модератором дискуссии «Будущее мира: новая платформа глобального роста» выступит заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.