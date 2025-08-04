Центр развития промышленной робототехники появится в Нижегородской области

Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева получит грант в размере 295 миллионов рублей на создание центра развития промышленной робототехники. Об этом сообщил сайт «Время Н».
Реализация проекта стала возможна благодаря победе в конкурсе, организованном в рамках государственной программы.
«Развитие современной промышленной инфраструктуры и, как следствие, повышение производительности труда — приоритет для нашего региона», — заявил губернатор Глеб Никитин.
По его словам, организация должна стать импульсом для технологической модернизации предприятий и укрепления позиций Нижегородской области как центра инженерных компетенций федерального уровня.
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