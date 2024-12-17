Центр «Профессии будущего»: в Москве вырос спрос на курьеров, доставляющих живые и искусственные ели

Сотрудники центра «Профессии будущего» рассказали, что в Москве перед новогодними праздниками начало расти число курьеров, которые доставляют живые и искусственные ели. Об этом сообщил RT .

Некоторые россияне просят доставить вместе с новогодними деревьями украшения для дома: гирлянды, игрушки, огоньки. Зарплата таких работников составляет в среднем 160—250 тысяч рублей в месяц.

Курьеры интернет-магазина обуви, как и курьеры по доставке конфет и шоколада, получают от 140 тысяч рублей в месяц. График работы сотрудники выбивают себе самостоятельно.

В центре также указали на востребованность курьеров, привозящих продукты, лекарства и заказные письма в офис.