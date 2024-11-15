Центр «Профессии будущего»: разгрузчики живых елок в новогодний сезон получают минимум 175 тысяч рублей в месяц

Стикеровщик этикеток и разгрузчик живых елок стали самыми высокооплачиваемыми вакансиями в преддверии Нового года. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков центра «Профессии будущего».

Так, за наклеивание праздничных стикеров на упаковку, подарки и открытки можно получить в среднем 180 тысяч рублей в месяц. Минимальна ежемесячная зарплата за прием, сортировку и хранение елок составляет 175 тысяч рублей.

Спросом также пользуются монтажники новогоднего декора и упаковщики подарков. Пятерку лидеров замыкает флорист зимних композиций со средним доходом 115 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что сезонные вакансии пользуются спросом за счет возможности быстро получить дополнительный заработок.