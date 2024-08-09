Центр помощи в обучении: взрослый человек может получить аттестат после сдачи ЕГЭ

Руководитель Центра помощи в обучении Ярославна Павлова рассказала, как получить аттестат тем, кому больше 18 лет. Слова эксперта опубликовал сайт «Аргументы и факты».

Если человек планирует профессионально развиваться, ему необходимо сдать ЕГЭ, отметила специалист. Возраст не является препятствием для прохождения экзамена и получения аттестата о среднем общем образовании.

Павлова пояснила, что первый шаг на пути к выдаче документа — регистрация на сайте ФИПИ по месту жительства. Там также необходимо выбрать желаемые предметы.

Из Севастополя в Липецк: бойня коснется всех — выводы где?

Киевская логика: назло Путину оставить Европу без газа

Фейк: украинские беспилотники заметили в районе Курчатова

Не имеющий аналогов в мире препарат для лечения ран разработали в Пущине

Опыт афганской войны предложили применить в приграничных районах России

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте