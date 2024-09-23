Центр подготовки сборных команд по баскетболу во Внукове создаст свыше 200 рабочих мест

Центр подготовки сборных команд России по баскетболу площадью порядка 8,8 тысяч квадратных метров возведут в районе Внуково. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Проект реализуют за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда, уточнил глава города. В новом центре подготовки сборных, по его словам, создадут свыше 200 рабочих мест.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики города отметили, что программа существует уже четыре года и за это время охватила почти все районы столицы.

«Мы заключили свыше 130 соглашений с инвесторами, которые построят новые промышленные предприятия, учреждения образования, культуры, спорта и так далее», — подчеркнул Собянин.

Директор по управлению проектами компании PIONEER Николай Махоткин обратил внимание на скорое завершение строительства многофункционального комплекса BOTANICA рядом с метро «Ботанический сад», состоящего из ранее реализованного апарт-отеля YE’S и торгово-офисного центра.

«Уже в этом году 4-уровневую торговую галерею и 18-этажный бизнес-центр. Жители не только новых кварталов, но и близлежащих районов, смогут найти работу, места для шоппинга, занятий спортом и развлечений рядом с домом», — подчеркнул он.

По словам Махоткина, сейчас специалисты проводят завершающие работы по отделке фасадов, внутри ТЦ идет отделка мест общего пользования, а в офисном здании эти работы уже закончили.

«Уже в ближайшем будущем здесь смогут найти работу свыше четырех тысяч человек, в том числе и по программе создания мест приложения труда», — заключил представитель PIONEER.