Центр по производству малотоннажной химии для микроэлектроники появится в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде построят центр по производству малотоннажной химии для микроэлектроники. Об этом изданию «Коммерсант-Приволжье» рассказал глава региона Глеб Никитин.

Как написало НИА «Нижний Новгород», на строительство объекта планируется выделить 2,2 миллиарда рублей. Площадь четырех зданий центра составит 9,8 тысячи квадратных метров.

Предприятие, на котором будут выпускать 46 наименований различных химических материалов, появится рядом с Сормовской ТЭЦ.

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