Центр научной экспертизы Нижнего Новгорода: договоры на офисную недвижимость стали включать более гибкие условия

Директор Нижегородского центра научной экспертизы Татьяна Романчева в беседе с ИА «Время Н» рассказала об изменениях в договорах на офисную недвижимость в Нижнем Новгороде.

По словам эксперта, в них стали включать более гибкие условия, в том числе новые пункты о расторжении по инициативе арендатора. За этот год средняя арендная ставка на офисную недвижимость выросла всего лишь на 1,7%.

«Компании предпочитают арендовать офисы ближе к деловому центру города. При выборе также важна транспортная доступность и наличие парковки», — сказала Романчева.

Она также добавила, что перспектива дальнейшего роста арендной ставки напрямую связана с экономической активностью региона.