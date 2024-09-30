Центр научной экспертизы Нижнего Новгорода: договоры на офисную недвижимость стали включать более гибкие условия

Директор Нижегородского центра научной экспертизы Татьяна Романчева в беседе с ИА «Время Н» рассказала об изменениях в договорах на офисную недвижимость в Нижнем Новгороде.
По словам эксперта, в них стали включать более гибкие условия, в том числе новые пункты о расторжении по инициативе арендатора. За этот год средняя арендная ставка на офисную недвижимость выросла всего лишь на 1,7%.
«Компании предпочитают арендовать офисы ближе к деловому центру города. При выборе также важна транспортная доступность и наличие парковки», — сказала Романчева.
Она также добавила, что перспектива дальнейшего роста арендной ставки напрямую связана с экономической активностью региона.
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