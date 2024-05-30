Центр народной дипломатии заработал в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на базе ННГУ им. Н. И. Лобачевского открыли Центр народной дипломатии. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева отметила, что Нижегородская область на данный момент развивает сотрудничество со 140 странами мира. Оно касается сфер экономики, торговли, образования, культуры и экологии. Открытие центра приурочено к встрече министров иностранных дел стран БРИКС, которая пройдет в июне.

В дальнейшем на базе центра планируют проводить встречи, лекции и конференции на тему народной дипломатии.

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