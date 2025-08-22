Центр Камбарки в Удмуртии получит финансирование для благоустройства

Проект преобразования центра Камбарки вновь добился успеха в конкурсе «Малые города и исторические поселения», проводимом Минстроем России. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил в социальных сетях, что проект будет воплощен в жизнь в следующем году, отметил сайт izhlife.ru .

«Наш проект обустройства Горсада в Камбарке стал одним из лучших в конкурсе малых городов и исторических поселений. А это значит, что в следующем году на федеральный грант сделаем здесь: сцену, детскую площадку и памп-трек, качели и павильон для мастер-классов, зоны отдыха с навесами», — рассказал руководитель республики.

Новый проект станет продолжением маршрута «Копани-Горсад», победившего в прошлом году и реализованного в текущем году. Центр территориального развития Удмуртии сообщил, что на благоустройство Горсада будет выделено 76,5 миллиона рублей из федерального бюджета.