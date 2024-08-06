Центр Федорова: петербургские медики проведут уникальную операцию на сетчатке глаза

Микрохирурги Центра Федорова запланировали проведение уникальной операции у пациентки с редким наследственным заболеванием. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник » со ссылкой на данные клиники.

Медикам предстоит удалить сосудистую опухоль сетчатки глаза, расположенную рядом со зрительным нервом. Врачи будут использовать метод селективной послойной транспупиллярной термотерапии.

Как рассказали представители центра, за процедуры, подобные этой, офтальмологи не берутся ни в одной стране мира. Сама операция сопряжена с высоким риском.