Центр «Экспонента» показал возможности комплекса полунатурного моделирования РИТМ на форуме «Электрические сети»

«Нажми на кнопку — получишь результат!» — таким слоганом центр инженерных технологий и моделирования «Экспонента» представил себя на ежегодном Международном форуме «Электрические сети» (МФЭС) в декабре 2024 года. На выставке «Экспонента» продемонстрировала возможности комплекса полунатурного моделирования РИТМ (КПМ РИТМ). Об этом сообщило издание RuNews24 .

Посетители форума могли лично испытать цифровую модель энергосистемы, развернутую на КПМ РИТМ, вызвав короткое замыкание нажатием красной кнопки. Затем они наблюдали, как реальное защитное устройство с подстанции (терминал РЗА), подключенное к системе, мгновенно реагирует на аварийную ситуацию: отключает поврежденные участки сети и восстанавливает ее нормальное функционирование.

Главное преимущество заключается в том, что для таких тестов не требуется создание полноценной испытательной сети с покупкой дорогостоящего оборудования. Вместо этого используются математическое моделирование реальных физических объектов в среде Engee и сам КПМ РИТМ.

Кроме демонстрации возможностей системы, специалисты «Экспоненты» приняли участие в научно-технической конференции «Релейная защита и автоматизация энергосистем.