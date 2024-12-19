Центр «Экспонента» показал возможности комплекса полунатурного моделирования РИТМ на форуме «Электрические сети»
«Нажми на кнопку — получишь результат!» — таким слоганом центр инженерных технологий и моделирования «Экспонента» представил себя на ежегодном Международном форуме «Электрические сети» (МФЭС) в декабре 2024 года. На выставке «Экспонента» продемонстрировала возможности комплекса полунатурного моделирования РИТМ (КПМ РИТМ). Об этом сообщило издание RuNews24.
Посетители форума могли лично испытать цифровую модель энергосистемы, развернутую на КПМ РИТМ, вызвав короткое замыкание нажатием красной кнопки. Затем они наблюдали, как реальное защитное устройство с подстанции (терминал РЗА), подключенное к системе, мгновенно реагирует на аварийную ситуацию: отключает поврежденные участки сети и восстанавливает ее нормальное функционирование.
Главное преимущество заключается в том, что для таких тестов не требуется создание полноценной испытательной сети с покупкой дорогостоящего оборудования. Вместо этого используются математическое моделирование реальных физических объектов в среде Engee и сам КПМ РИТМ.
Кроме демонстрации возможностей системы, специалисты «Экспоненты» приняли участие в научно-технической конференции «Релейная защита и автоматизация энергосистем.