Центр «Авангард» представил методическое пособие по начальной военной подготовке
В московском Доме книги представили методическое пособие по начальной военной подготовке, созданное коллективом центра «Авангард». Разработкой руководила директор учреждения Дарья Борисова.
В основе издания — пятилетний опыт работы организации. Через программы центра прошли более 200 тысяч школьников и несколько тысяч взрослых. Книга адресована преподавателям ОБЗР, руководителям патриотических клубов и организаторам сборов в регионах.
В пособии собраны учебные программы, а также практические наработки сотрудников «Авангарда» — от способов проведения занятий до форм педагогической документации.
«Это методическое сокровище, которым центр „Авангард“ решил поделиться со всеми. Это настольная книга практика. В ней собрано все то, что ценно сердцу каждого в нашей команде», — отметила Дарья Борисова.
На презентации присутствовали представители комитета Государственной думы по обороне, Следственного комитета, движения «Юнармия» и депутаты Московской городской думы. Модератором выступил журналист Андрей Медведев.
Издание призвано ответить на запросы из регионов, где интересуются опытом организации сборов по стандартам центра. В «Авангарде» полагают, что пособие позволит распространить их наработки на другие территории.
Центр «Авангард» был создан в 2020 году правительствами Москвы и Подмосковья при участии Министерства обороны. Инициативу поддерживал президент. Организация занимается начальной военной подготовкой старшеклассников и студентов колледжей столицы и Подмосковья.