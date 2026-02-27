Центр «Авангард» представил методическое пособие по начальной военной подготовке

В основе издания — пятилетний опыт работы организации. Через программы центра прошли более 200 тысяч школьников и несколько тысяч взрослых. Книга адресована преподавателям ОБЗР, руководителям патриотических клубов и организаторам сборов в регионах.

В пособии собраны учебные программы, а также практические наработки сотрудников «Авангарда» — от способов проведения занятий до форм педагогической документации.

«Это методическое сокровище, которым центр „Авангард“ решил поделиться со всеми. Это настольная книга практика. В ней собрано все то, что ценно сердцу каждого в нашей команде», — отметила Дарья Борисова.