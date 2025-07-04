«Ценозавр»: средняя стоимость мороженого за год выросла на 26%

Этим летом мороженое стало настоящим лакомством для кошелька. Стоимость стандартной порции пломбира (70–80 граммов) зачастую превышает 100 рублей, а «семейные» упаковки весом более 400 граммов стоят около 480 рублей. Несмотря на повышение стоимости, мороженое не является самым быстро дорожающим продуктом. Сервис мониторинга цен «Ценозавр» проанализировал стоимость пломбира в вафельном стаканчике в федеральных и региональных торговых сетях России за последний год. С результатами исследования ознакомился сайт KP.RU .

Так, с июня прошлого года цена в среднем выросла на 26%: сейчас среднестатистический 70-граммовый вафельный стаканчик пломбира стоит 59 рублей, год назад было 47 рублей.

Производство мороженого в последние годы растет. По словам генерального директора «Союзмолока» Артема Белова, если в 2021 году производилось 450 тысяч тонн мороженого, то к 2023 году — 515 тысяч тонн, а в 2024 году — около 600 тысяч тонн. Это связано с увеличением доходов населения и жаркой погодой летом 2023 и 2024 годов. Однако, по данным Росстата, за январь — апрель 2025 года производство мороженого упало на 2,9%.

При покупке мороженого важно обращать внимание на этикетку. На молочное, сливочное мороженое и пломбир действует ГОСТ, который определяет их состав. Растительные жиры в этих видах мороженого не допускаются. Пломбир с добавлением пальмового масла — не пломбир, а фальсификат, подчеркнул эксперт.

Если в составе глазури указаны растительные жиры, это значит, что для ее удешевления использовались заменители молочного жира. В таком случае мороженое не должно называться молочным, сливочным или пломбиром.

С фруктовым льдом все проще. Кроме воды и фруктов (в виде сухого порошка или сока), там может присутствовать лимонная кислота, сахар и стабилизаторы, добавил Белов.