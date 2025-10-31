«Царица кремлевской пропаганды». Симоньян вместе с Илоном Маском попала в список «врагов свободы прессы»
Симоньян заявила, что вместе с Маском попала в список «врагов свободы прессы»
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала, что организация «Репортеры без границ»* включила ее в ежегодный список «Врагов свободы прессы — 2025». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По словам Симоньян, вместе с ней в список вошел американский предприниматель Илон Маск.
«Вместе с Илоном Маском попала в подборку „Врагов свободы прессы — 2025“. Написали на меня целое досье», — написала журналистка.
Она уточнила, что в досье, опубликованном организацией, ее назвали «царицей кремлевской пропаганды» и обвинили в оправдании преследования независимых журналистов.
Также в документе утверждается, что «ее смертельное оружие — умение превращать государственную пропаганду в медиашоу» и что она оправдывала ведение боевых действий на Украине и призывала к возвращению русскоязычных регионов в состав России.
В августе Минюст России включил в перечень нежелательных организаций базирующуюся во Франции НПО «Репортеры без границ»*.
* Признана в России нежелательной организацией.