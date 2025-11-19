«Царьград» сообщил о запуске новостных и эксклюзивных подкастов

Телеканал «Царьград» объявил о запуске собственных подкастов. Теперь можно слушать свежие шоу с любимыми ведущими в дороге, на прогулке или дома.

Суть проектов остается неизменной — глубокий и откровенный разбор самых острых тем, говорить о которых другие не решаются. Подкасты «Царьграда» уже доступны на многих популярных платформах: ВК. Подкасты, Яндекс Музыка и Apple Podcasts.

Премьерный выпуск программы «Вечер с Юрием Пронько» уже можно послушать. Экономический обозреватель «Первого русского», ведущий передачи Юрий Пронько, анализирует самые горячие инфоповоды не только с экспертами, но и со зрителями и слушателями «Царьграда».

В первом выпуске обсудили неожиданное предложение депутата Государственной думы Светланы Бессараб. Она посоветовала гражданам гарантированный способ увеличить будущую пенсию вдвое — выйти на пенсию на десять лет позже: мужчинам с 75, а женщинам — с 70 лет.