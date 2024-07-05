«Царьград»: подпись против Ельцина в 90-е могла поставить клеймо на репутации

Для первого президента России Бориса Ельцина 90-е годы стали периодом расцвета, а демонстративное несогласие с действиями главы государства в то время могло поставить клеймо на репутации. Об этом рассказал «Царьград».
Так, подпись против государственного переворота в начале 1990-х стала судьбоносной для Константина Малофеева, который сейчас является учредителем «Царьграда».
Из-за соответствующего политического жеста его сочли «неблагонадежным». В результате Малофееву отказали в работе на госслужбе, куда изначально приглашали.