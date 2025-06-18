«Царь-двигатель» для «Союза-5» отправили для сборки в составе ступени

Ракетный жидкостный двигатель РД-171МВ для ракеты-носителя «Союз-5» отправили для сборки в составе первой ступени. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Силовая установка уже прошла огневые испытания в научно-испытательном комплексе НПО «Энергомаш». Следующий этап для РД-171МВ — испытания в составе первой ступени ракеты в самарском РКЦ «Прогресс».

«Царь-двигатель» РД-171МВ — самый мощный жидкостный ракетный двигатель в мире. Его тяга составляет 800 тонн при весе в 10 тонн. Предыдущие модификации установки — РД-171 и РД-171М — применялись в программах «Зенит» и «Энергия-Буран».

«Союз-5» — российская ракета-носитель увеличенной грузоподъемности. Ее разработали для запусков космических аппаратов на околоземные орбиты. Первый пуск запланирован на конец декабря 2025 года, а старт полномасштабной эксплуатации — на 2028 год.