Цапли, шмели и пауки стали самыми необычными пассажирами пермского аэропорта в 2024 году

Международный аэропорт «Пермь» в 2024 году обслужил перевозку порядка 10 видов животных. Питомцы могут путешествовать согласно правилам авиакомпаний, а остальные животные перевозятся в специальных отсеках в клетках. Об этом сообщает сайт properm.ru со ссылкой на представителей аэровокзала.