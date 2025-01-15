Цапли, шмели и пауки стали самыми необычными пассажирами пермского аэропорта в 2024 году

Международный аэропорт «Пермь» в 2024 году обслужил перевозку порядка 10 видов животных. Питомцы могут путешествовать согласно правилам авиакомпаний, а остальные животные перевозятся в специальных отсеках в клетках. Об этом сообщает сайт properm.ru со ссылкой на представителей аэровокзала.
По опубликованной информации, среди необычных пассажиров прошлого года были цапли для краевого зоопарка, мальки промысловых рыб, икра для разведения, лабораторные мыши, аквариумные рыбки, шмели и пауки. Также авиаперевозками воспользовались собаки и кошки.
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