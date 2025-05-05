Труженикам тыла в России предложили дать единые льготы

В Госдуму внесут проект о единых льготах труженикам тыла и детям войны

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут на рассмотрение в парламент законопроект, который предлагает предоставлять социальные льготы труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

Соавтором проекта стал лидер партии Госдумы Сергей Миронов. Он уточнил, что соцподдержку нужно предоставить тем людям, которым на момент завершения войны было менее 18 лет, а также лицам, отработавшим в период с 22 июня 1941 года по 27 января 1945-го в тылу.

СРЗП за счет средств федерального бюджета предлагает установить ежемесячную денежную выплату в размере 1000 рублей всем детям войны независимо от получаемых выплат регионального или федерального характера.

Труженикам тыла — ежемесячную выплату в размере 3841 рубль, такую же сумму получают участники Великой Отечественной войны.

Кроме того, за счет региональных бюджетов детям войны и труженикам тыла СРЗП предложила предоставить компенсацию 25% расходов на оплату ЖКХ.

Ранее в Госдуме предложили упростить работникам ОПК получение статуса «Ветеран труда».