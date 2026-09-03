Трутнев заявил, что программа «Дальневосточный гектар» дает людям свободу осваивать глухие леса

Россияне, подключившиеся к программе «Дальневосточный гектар», начали осваивать самые малодоступные районы страны. Об этом вице-премьер Юрий Трутнев рассказал в беседе с Zvezdanews на полях ВЭФ-2026 во Владивостоке.

По словам полпреда президента в ДФО, участники программы выбирают участки там, где государство еще не успело построить дороги и линии электропередачи. Именно в таких местах возникают частные гостиницы, пасеки, лагеря рыболовов и станции дайвинга.

«Это как раз и есть свобода, когда человек говорит: "Слушайте, вот вы тут как хотите, а я хочу вот здесь, на речке, сделать базу"», — пояснил Трутнев.

Он напомнил, что при докладе президенту охарактеризовал проект именно как «степень свободы человека».

Вице-премьер также отметил колоссальный рост инвестиций в макрорегион. Общий объем привлеченных средств достиг 6,8 триллиона рублей, что позволило создать 191 тысячу рабочих мест и запустить 118 предприятий.