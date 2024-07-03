Трудовой эксперт Ветерков назвал лето подходящим периодом для поиска работы

Лето — это отличное время для поиска работы, потому что ниже конкуренция. Об этом НСН рассказал заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

По его словам, летом наблюдается дефицит соискателей. Поэтому шансы соискателя автоматически растут.

«У работодателей в период отпусков появляется достаточное количество вакансий, которые связаны с подработкой. При этом 50% людей, которые выходят на временную работу, остаются в данной компании», — отметил эксперт.

Он добавил, что потом люди или совмещают новую работу с основной, или полностью переходят в найденное летом место.