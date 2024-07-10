Министерство труда и социальной защиты опубликовало перечень специальностей, которые будут пользоваться повышенным спросом в ближайшие пять лет. О них рассказал «Абзацу» руководитель кадрового агентства по подбору персонала Гарри Мурадян.

Он отметил, что среди технических профессий особо выделяются такие, как токарь, слесарь, фрезеровщик и сварщик. Кроме того, предполагается, что к 2030 году востребованность в учителях и врачах не уменьшится. Отдельно стоит отметить профессию повара, на которую сегодня активно идут учиться многие. По мнению специалистов министерства, интерес к этой специальности будет расти на фоне усиления конкуренции в сфере ресторанного бизнеса.

«Наблюдается устаревание кадрового резерва в этих профессиях. Старое поколение уходит на пенсию, а молодые люди не спешат занимать их места. Тем более что российская экономика делает упор на импортозамещение и развитие собственного производства», — отметил эксперт.

Он добавил, что рабочие профессии вряд ли станут очень престижными. Но их статус вырастет за счет роста зарплат в отрасли.