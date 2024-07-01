Трудовой эксперт Дударев назвал июль выгодным для оформления отпуска месяцем

Июль — это один из самых выгодных месяцев для оформления отпуска. Об этом РИА Новости рассказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

Он объяснил, что июле 23 рабочих дня, что делает оформление отпуска более выгодным.

«Июль — это прекрасный месяц для планирования отпуска по нескольким важным причинам, которые делают его особенно выгодным для сотрудников. Прежде всего, июль не содержит официальных государственных праздников», — отметил эксперт.

Он добавил, что также можно брать выходные не с понедельника, а с субботы, что поможет присоединить дополнительные дни, добавил «Петербургский дневник».