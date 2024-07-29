Трудовой эксперт Асадчая: присоединение к добросовестной компании сетевого маркетинга требует разумных затрат

Иногда под маской легитимного сетевого маркетинга могут скрываться финансовые пирамиды. Поэтому крайне важно уметь отличать надежные компании от мошеннических схем, рассказала RuNews24.ru директор Центра трудоустройства компании «Синергия» Ольга Асадчая.

По ее словам, этика добросовестных MLM-компаний заключается в продаже реальных товаров или услуг, которые имеют ценность для потребителей, тогда как финансовые пирамиды ориентируются в первую очередь на привлечение новых участников для получения прибыли. По данным DSA, 76% доходов легальных MLM-компаний формируется за счет продажи продуктов, а не за счет набора новых членов, отметила эксперт.

Она также акцентировала внимание на том, что вступление в надежную MLM-компанию требует разумных затрат на стартовый пакет или обучение.

А финансовые пирамиды, наоборот, часто требуют крупных вложений, при этом предлагая взамен мало или ничего. Исследование, проведенное Федеральной торговой комиссией (FTC), установило, что 99% участников финансовых пирамид теряют свои деньги. В добросовестном сетевом маркетинге доход формируется за счет продажи товаров и создания команды, тогда как в финансовых пирамидах — преимущественно за счет привлечения новых участников.