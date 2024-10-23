Сегодня 14:35 «Троллила нас несколько дней». Как на набережной в Москве 3 дня спасали кошку Зойку В «СпасРезерве» рассказали о 3-дневной операции ради кошки Зойки в Москве 0 0 0 Общество

Животные

Москва 2023

Специалисты «СпасРезерва» провели непростую операцию на Берсеневской набережной в Москве. Продолжалась она целых три дня. Все ради спрятавшейся в нише на высоте кошки.

«Она троллила нас несколько дней. Выползала из ниши поздно вечером или ночью. Мяукала, привлекала внимание людей. Люди звонили спасателям. Спасатели приезжали, а кошечка пряталась от них в свое убежище», — рассказали представители «СпасРезерва». Более того, после падения из ниши в воду кошка упорно возвращалась обратно по обломкам камней. А ей, по словам спасателей, на веревочке спускали сосиски.

При этом возможности досконально исследовать нишу, где пряталось животное, не было. Но вместе с тем сотрудники отряда справедливо предположили, что, если бы у кошки все было хорошо, она бы не кричала по ночам, сидя в этом убежище.

Фото: СпасРезерв / Telegram 1/3 Фото: СпасРезерв / Telegram 2/3 Фото: СпасРезерв / Telegram 3/3

В минувший вторник, 22 октября, на место поехал сводный экипаж, пока основной продолжал нести службу. К нише с кошкой спустились с использованием альпинистского снаряжения и затем, насколько смогли, осмотрели это место камерой. «Но жительница или узница подземелья по прежнему от спасателей хоронилась, все возможные способы приманки были испробованы — кошка к нам не шла», — добавили в "СпасРезерве". В итоге для поимки Зойки (так назвали вредную кошку) специалисты вывесили котоловку. «За развитием событий следили сотрудники дежурных служб города. Они наблюдали за набережной, и спасательная операция не осталась незамеченной. Внимательная служба города подключилась к помощи животному», — отметили спасатели. В конце концов 23 октября «СпасРезерв» сообщил, что Зойку удалось достать. «Мы ее достали! Очень волновались, что что-то пойдет не так. Факторов риска — масса», — поделились представители организации.