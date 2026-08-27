Троллейбусы в Петербурге украсили рисунками юных художников

Лучшие работы победителей конкурса детского творчества появятся на троллейбусах маршрутов № 1 и № 22 в Санкт-Петербурге. Конкурс был посвящен 90-летию петербургского троллейбуса, пишет gazeta.spb.ru .

Тема творческого состязания звучала как «Мой Петербург — троллейбусов страна». Как отметил вице-губернатор города Кирилл Поляков перед церемонией награждения, само название мероприятия было взято из стихотворения Евы Фоминой, посвященного юбилею городского электротранспорта.

Перед началом церемонии награждения юные художники познакомились с экспозицией «Вехи троллейбусной истории». В качестве награды работы победителей будут размещены на бортах общественного транспорта: два троллейбуса на маршрутах № 1 и № 22 украсят лучшие рисунки участников.

Вице-губернатор подчеркнул значимость события, отметив, что детское творчество становится полноценной частью городского пространства. Он поблагодарил ребят за их талант и любовь к родному городу.