Троим жителям Нижегородской области вынесут приговор за незаконный вылов стерляди

В Нижегородской области пройдет суд над тремя жителями Павлова, которые обвиняются в незаконном вылове стерляди. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на службу УТ МВД России по ПФО.

Выяснилось, что обвиняемые ловили рыбу в Оке в период нереста, используя сеть-волокушу. Общий ущерб водным биологическим ресурсам от их действий составил более 300 тысяч рублей.

Теперь браконьерам грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Фейковый билет в НАТО. Украина получила договор ни о чем

Появился внятный план. В мире не смогут проигнорировать заявление Путина по Украине

⚽️Чемпионат Европы по футболу: все скандалы и расклады

«Крайняя мера». Россиянам рассказали, как возместить квартирный ущерб из-за потопа

Как тебе такой харассмент, Илон Маск?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте