Троим жителям Нижегородской области вынесут приговор за незаконный вылов стерляди
В Нижегородской области пройдет суд над тремя жителями Павлова, которые обвиняются в незаконном вылове стерляди. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на службу УТ МВД России по ПФО.
Выяснилось, что обвиняемые ловили рыбу в Оке в период нереста, используя сеть-волокушу. Общий ущерб водным биологическим ресурсам от их действий составил более 300 тысяч рублей.
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