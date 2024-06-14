Троим жителям Нижегородской области вынесут приговор за незаконный вылов стерляди

В Нижегородской области пройдет суд над тремя жителями Павлова, которые обвиняются в незаконном вылове стерляди. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на службу УТ МВД России по ПФО.

Выяснилось, что обвиняемые ловили рыбу в Оке в период нереста, используя сеть-волокушу. Общий ущерб водным биологическим ресурсам от их действий составил более 300 тысяч рублей.

Теперь браконьерам грозит лишение свободы на срок до трех лет.