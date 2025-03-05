Трое жителей Подмосковья стали победителями акции «Новый год в Пятерочке»
Автомобиль и два миллиона рублей достались жителям Клина, Коломны и Домодедова. В Москве подвели итоги акции «Новый год в Пятёрочке».
Обладателем нового кроссовера стал 24-летний Александр из Клина. Его этот подарок особенно обрадовал, поскольку в семье осталась только одна машина на всех.
«Свою машину своими силами пытался восстановить, но так получилось, что теперь у меня новый автомобиль», — поделился он.
Анна живет в Коломне и работает поваром в школе. Пока она не решила, на что потратить выигрыш, но призналась, что мечтает о собственном доме или даче.
«Этот выигрыш открывает передо мной новые возможности. Теперь я могу задуматься о том, что раньше казалось недостижимым», — рассказала победительница.
Виктория из Домодедова узнала об акции из чека при покупке. Она и раньше выигрывала призы, но такой крупный — впервые. Ее семья уже составила список, как можно распорядиться деньгами.
Правила акции были простыми. Чтобы выиграть приз, нужно было сделать покупку от 600 рублей и зарегистрировать чек на сайте. Дополнительные возможности можно было получить через товары-партнеры, покупку готовой еды или прохождение игры в мобильном приложении.
«Миллионы покупателей каждый день по всей стране выбирают „Пятёрочку“ для своих покупок. Нам важно предложить не только качественные товары и выгодные акции, но и создать приятные моменты, которые надолго запомнятся нашим покупателям», — заявил директор дивизиона торговой сети Руслан Круглов.
«Пятёрочка» пообещала, что эта акция не станет последней и шансы выиграть еще будут у каждого. Среди призов были также техника для дома, сертификаты на покупки и многое другое.