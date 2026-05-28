Трихологи из AAD призвали отказаться от нанесения шампуня на сухие волосы

До 90% проблем с прикорневым объемом вызваны неправильным уходом за волосами. Западные трихологи и эксперты Американской академии дерматологии (AAD) составили список распространенных ошибок. С ним ознакомился сайт MK.RU .

По данным специалистов, главными врагами пышной прически являются нанесение шампуня на сухие волосы и использование масел у корней — это утяжеляет пряди. Кроме того, температурный шок от горячей воды стимулирует работу сальных желез, а бальзамы, нанесенные на кожу, «убивают» объем.

Эксперты советуют мыть голову теплой водой, наносить кондиционер только на длину и регулярно очищать расческу от бактерий.