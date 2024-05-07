Трихолог Жовтан назвала активную работу сальных желез причиной появления перхоти | 360°

07 мая 2024, 12:22
Трихолог Жовтан назвала активную работу сальных желез причиной появления перхоти
Чрезмерная активность сальных желез — основная причина появления перхоти. Об этом рассказала трихолог Наталия Жовтан в беседе с News.ru.
По ее словам, в данной ситуации шелушение способно возникать не только на волосистой части головы, но и в ушных проходах, на бровях и крыльях носа. Нередко эстетический дискомфорт сопровождается зудом.
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Врач добавила, что такая проблема встречается у женщин и мужчин с одинаковой частотой. Симптомы начинают беспокоить в подростковом возрасте.
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