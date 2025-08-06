Трихолог Нагайцева посоветовала использовать антистатики в дождливую погоду

Из-за дождливого лета многие женщины столкнулись с трудностями при укладке волос. Врач-трихолог Юлия Нагайцева разъяснила в разговоре с «Радио 1» , что проблема обусловлена не погодой, а особенностями кожи головы.

Специалист отметила, что общих советов по уходу за волосами в дождливую погоду нет, так как все зависит от типа кожи. Особенно сложно приходится обладателям кудрявых или пористых волос — в такую погоду они становятся пушистыми и непослушными, написали «Известия».

Нагайцева добавила, что для ухода за такими волосами часто используют «кудрявый метод» и антистатики, которые помогают уменьшить пушение. Однако некоторые средства могут создавать эффект грязных волос, что вызывает дополнительный дискомфорт.

Трихолог Ольга Кохас 4 августа поделилась советами, как сохранить здоровье волос на отдыхе у моря. Она порекомендовала смывать морскую воду с волос после купания, чтобы соль не нарушила их структуру.