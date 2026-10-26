Трихолог Медведева рассказала, что критической для здоровья волос считается температура -10 градусов

Врач-трихолог Юлия Медведева рассказала, что критической для здоровья волос считается температура минус 10 градусов: на морозе начинается спазм периферических сосудов. Об этом она сообщила Life.ru .

Ключевым фактором выпадения волос является не только холод, но и ветер, отметила врач Медведева. По ее словам, при ветре даже -5 градусов ощущаются как -15 градусов, из-за чего спазм сосудов наступает быстрее. Сам холод не вызывает генетическое облысение, но может спровоцировать другие виды выпадения: из-за спазма сосудов фолликулы переходят в «энергосбережение» и истощаются, а перепады температур разрушают защитный слой кожи, вызывая сухость и перхоть. Кроме того, локальное переохлаждение способно обострить аутоиммунные процессы, например гнездную алопецию.

Медведева советует носить шапку при температуре ниже +5 градусов для чувствительных к холоду и при 0 градусов для привычных к морозу. Важнее толщины убора — защита от ветра и отсутствие парникового эффекта, поэтому врач рекомендует выбирать шерсть, кашемир или мембранные ткани вместо синтетики.